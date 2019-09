Berrettini, sogno americano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISNEW YORK Tra l'impresa e il sogno c'è Gael Monfils. Matteo Berrettini sa di aver già scritto una pagina, e non solo personale, del tennis azzurro: da 42 anni, con Corrado Barazzutti in campo allora, un italiano non si affacciava ai piani tanto alti degli Us Open. Per il romano, classe 1996, i primi quarti di finale di uno slam sono, per usare le sue parole, «una cosa folle», eppure adesso non si accontenta e oggi all'appuntamento con la storia che vale la semifinale del torneo americano l'azzurro pensa al bis. «Non voglio fermarmi...