BERRETTINI, SLAM DA RECORD

TENNISIl più giovane italiano dell'era open a raggiungere gli ottavi in due Slam diversi. Nessun tennista azzurro di 23 anni o meno era mai stato capace di arrivare alla seconda settimana in due Major nella stessa stagione. Matteo Berrettini è nei primi 25 del ranking da 4 mesi e la sua crescita nell'ultimo anno e mezzo è sotto gli occhi di tutti. Il romano agli US Open ha battuto la nuova star down under Alexei Popyrin, 20enne australiano con genitori emigrati dalla natia Russia: 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2). Per la terza volta di fila ha vinto...