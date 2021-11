Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISTORINO Drammatico inizio delle Atp Finals per Matteo Berrettini. Il tennista italiano si è ritirato in lacrime per un problema agli addominali durante la partita d'esordio con Alexander Zverev. Dopo l'intervento del fisioterapista che lo ha massaggiato a bordo campo per qualche minuto, aveva provato a riprendere il gioco, ma il dolore è stato troppo forte. Berrettini è uscito tra gli applausi del Pala Alpitour e di Zverev, che vince...