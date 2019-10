Berrettini, semifinale con vista su Londra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISLa prima volta di Matteo Berrettini in semifinale in un Masters 1000, e non solo. È stata una giornata piena di sorprese al torneo Shanghai, che in poche ore ha perso i due principali favoriti, Novak Djokovic e Roger Federer, regalando all'assente Rafa Nadal una prossima promozione a n.1 al mondo causa l'eliminazione del serbo. Tra i quattro che si sfideranno per l'accesso in finale c'è a pieno diritto il romano, che ha battuto in due set il n.4 del ranking, Dominik Thiem, e ora cercherà di completare l'impresa superando Alexander...