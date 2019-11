Berrettini record, primo azzurro a vincere un match al Masters

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNIS«Mi darei un 8 pieno, è stata una stagione straordinaria». Parola di Matteo Berrettini. La sfida che chiudeva la sua prima partecipazione alle Atp Finals di Londra non poteva cambiare il suo destino nel torneo riservato ai migliori 8 giocatori della stagione dopo le due sconfitte nel girone contro Djokovic e Federer, ma poteva rappresentare comunque un passaggio storico per l'Italia. E così è stato: battendo per 7-6 (3) 6-3 Dominic Thiem, il 23enne gigante romano è diventato il primo azzurro a vincere una partita nel torneo dei...