BERRETTINI: «NON MI FERMO QUI»

TENNISNEW YORK Spossato, stravolto ma anche «tanto felice». Quattro anni dopo l'exploit di Flavia Pennetta, dal cemento di Flushing Meadows spunta un altro eroe azzurro, Matteo Berrettini, capace di far tornare l'Italia del tennis indietro di 42 anni, ai tempi gloriosi di Barazzutti, l'ultimo alfiere italiano ad arrivare così lontano da queste latitudini. Per spiegare come è arrivato alla storica semifinale a New York alla sua seconda partecipazione, il 23enne romano - che oggi in semifinale troverà sulla sua strada Rafa Nadal (non prima...