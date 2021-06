Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISPARIGI Stasera Matteo Berrettini giocherà il suo primo quarto di finale del Roland Garros. Dall'altra parte della rete troverà Novak Djokovic che a questo punto del torneo parigino è approdato già in 15 edizioni. Basta questo per rendere l'idea di quale esame attende il tennista romano, ultimo azzurro in campo dopo la caduta negli ottavi di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.Un piccolo vantaggio glielo potrebbe concedere il forfait di...