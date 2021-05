Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOIl ventenne svizzero Mauro Schmid, battendo in volata Alessandro Covi, si aggiudica l'undicesima tappa del Giro d'Italia, cogliendo il suo primo successo da professionista. Ma a festeggiare sul traguardo di Montalcino è soprattutto Egan Bernal. Il colombiano della Ineos, concentratissimo per tutti i 162 km, non solo ha conservato la maglia rosa, ma ha incrementato il vantaggio su tutti gli uomini di classifica, a cominciare da Remco...