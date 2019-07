BERNAL NUOVO RE DI PARIGI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOPer capire la portata dell'impresa di Egan Bernal, 22 anni e mezzo, è sufficiente ricordare questo dato: è il terzo vincitore più giovane nella storia del Tour alle spalle di Corner (1904) e Faber (1909). Bisogna, quindi, scomodare la preistoria del ciclismo per trovare paragoni con l'impresa del colombiano con la faccia da bambino, capace in pochissimo tempo di confermare le previsioni di chi lo seguiva sin da quando a fine 2015 arrivò in Italia, scovato da quell'autentico genio che risponde al nome di Gianni Savio. Due anni...