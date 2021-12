BERGAMO Villarreal perfetto per un'ora. Atalanta orgogliosa e indomita, ma troppo fragile nelle retrovie. E il tris spagnolo è servito. Anche se con un grande rush finale la squadra di Gasperini riaccende con l'orgoglio una piccola fiammella di speranza e con due gol di Malinovskyi e Zapata rende infuocati gli ultimi minuti uscendo dal campo comunque tra gli applausi. L'Atalanta che era costretta a vincere, soccombe sotto i colpi di un Villarreal ordinato in difesa, abile nel palleggio e spietato in zona gol che però trema nel finale di fronte al vibrante tentativo di rimonta dei nerazzurri. Il sogno di centrare il tris di qualificazioni al secondo turno di Champions non si avvera e così Gasp scivola in Europa League.

DOPO IL RINVIO

Atalanta-Villarreal atto secondo, dopo il rinvio per neve senza neanche cominciare il match di mercoledì sera. Gasp ripropone Hateboer titolare a destra e Pessina al posto di Pasalic come trequartista incursore dietro a Ilicic e Zapata. La partita parte in salita per i nerazzurri. Al 3' esitazione di Demiral e ripartenza bruciante a campo aperto di Danjuma che in uscita beffa Musso. Il gol a freddo scuote l'orgoglio dell'Atalanta che all'8 sfiora il pareggio immediato con una capocciata in anticipo di Toloi alta sopra la traversa. E al 16' Rulli è reattivo su tracciante a giro da fuori area di Freuler. Il match è intenso, giocato a ritmi serrati, con l'Atalanta che attacca e il Villarreal che chiude i varchi e punge sopratutto con la velocità e l'abilità nell'uno contro uno di Danjuma, imprendibile per Demiral. Demiral che prova a riscattarsi di testa nell'area avversaria al 36', ma Rulli è ancora attento. Il Villarreal blinda gli ottavi al 42' con una triangolazione in area chiusa dal destro sotto la traversa di Capoue. A questo punto, servirebbero tre gol all'Atalanta per passare il turno. E l'impresa è troppo grande anche per una Dea generosa e abituata alle rimonte. Quella di Emery infatti è squadra di spessore europeo. E al 6' della ripresa chiude definitivamente i conti con un contropiede che è un mix perfetto di tecnica, rapidità, prontezza di esecuzione: Gerard Moreno ricama e Danjuma che aveva segnato ai nerazzurri anche nel match di andata, infila il tris e la sua doppietta personale. Ma non è finita. L'Atalanta con l'orgoglio ci prova fino alla fine, accorcia le distanze al 26' con un tiro deviato di Malinovskyi, e fa sbandare il Villarreal con il 2-3 di un Duvan Zapata straripante. L'Atalanta sfiora il miracolo, prende un palo con Muriel, lotta fino all'ultimo ed esce a testa alta. Arrivederci Champions, si ricomincia dall'Europa League.

Paolo Vavassori

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA