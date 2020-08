BERGAMO Missione compiuta. L'Inter vince contro l'Atalanta e chiude al secondo posto a un solo punto dalla Juventus, sconfitta dalla Roma. Cala il sipario così sulla prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Non potrà più essere il tempo dei rimpianti, anche perché tra tre giorni l'Inter sarà già in campo contro il Getafe per gli ottavi di Europa League. Però, chissà come sarebbe potuto finire il campionato se i nerazzurro avessero avuto maggior concentrazione in gare come quelle con Sassuolo e Verona, con due rimonte nei minuti finali, o come quella con il Bologna quando i gambiani terribili, Juwara e Barrow, avevano ribaltato il risultato a San Siro. Sta di fatto che al di là dei punti persi, Conte chiude al secondo posto e adesso dovrà ripartire da qui per colmare del tutto il gap con la Juventus, sua ex squadra. Ripartire anche dal match con l'Atalanta, archiviato in 20' grazie al colpo di testa di D'Ambrosio e al tiro a giro di Young. I bergamaschi chiudono al terzo posto, grazie alla sconfitta della Lazio al San Paolo di Napoli (Dea meglio dei biancocelesti negli scontri diretti), ma pensano alla Champions, alla sfida del 12 agosto con il Psg (quarti di finale a Lisbona). In Portogallo non ci sarà Ilicic («Lo aspettiamo a braccia aperte, tutti. Difficilmente, però, sarà con noi in Europa», ha detto Umberto Marino, il direttore generale dei bergamaschi). Lo sloveno non sta vivendo un periodo felice. Ha vissuto un malessere interiore durante l'emergenza coronavirus a Bergamo, la città più martoriata di Italia, tanto da fare diversi esami (tutti negativi). Un problema di testa che lo ha spinto a decidere di tornare in Slovenia, a casa, dopo averne parlato con la società. «Ci manca», ha detto Gomez. Senza Ilicic in attacco, ma con Gollini tra i pali. Il portiere è uscito per infortunio dopo soltanto cinque minuti per un trauma al ginocchio sinistro. Al momento, sono esclusi problemi muscolari.

MULTA PER BROZOVIC

Tiene banco ancora il comportamento di Brozovic, che tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, ha passato una notte agitata all'ospedale San Carlo di Milano, dove i medici sono stati costretti anche a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Da quanto ricostruito, il croato ha dato in escandescenza al pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba, prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Non sono bastati i tentativi di calmarlo, i sanitari sono stati costretti a chiamare i carabinieri. Poi le scuse. Ma Beppe Marotta, l'ad dell'Inter, è stato chiaro: «Esamineremo tutto con calma con lui. Una sanzione? Mi sembra abbastanza scontato questo». Sarebbe la seconda dopo quella inflitta al centrocampista croato per il ritiro della patente. Su Messi: «Mi limito a dire che questo è fantacalcio. Ndombelé? Ogni giorno si parla di trattative avviate, questo tutto in teoria. Nella pratica affronteremo al momento opportuno la questione del rinnovamento di una rosa che merita grande rispetto per il cammino molto importante fatto quest'anno. Le opportunità le valuteremo a bocce ferme, quando tutto sarà finito».

Salvatore Riggio

