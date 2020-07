BERGAMO La comune sofferenza nella pandemia ha mitigato il senso di un derby sempre sentito nelle due città. Poi il campo ha proiettato le squadre verso due destini diametralmente opposti. L'Atalanta ha fatto gioire sei volte Bergamo, continuando a volare con quota 100 gol nel mirino (ora sono 93). Il Brescia, invece, con questo 6-2 si avvicina sempre di più alla serie B. Nello stadio vuoto nessun tifoso ha potuto applaudire, colmare un silenzio che almeno non è più invaso dal suono delle ambulanze come nel periodo più drammatico della pandemia. Nessuno mai potrà dimenticare i camion dei militari che trasportavano le bare dei defunti fuori dalla città per la cremazione. In queste settimane i tifosi di entrambe le squadre si sono unite per molte iniziative di solidarietà e ieri dal Castello di Brescia, in segno di protesta, è stato esposto uno striscione, un messaggio al mondo del calcio: «Due città ancora in lutto, ma per ripartire avete fatto di tutto. Migliaia di morti, tanto dolore, in campo per un calcio senza valori». Con un giocatore che in mano ha un pallone bucato e sulla maglia, al posto del numero, il simbolo dei dollari. Sotto la scritta sono raffigurati due camion militari, il dolore assoluto. Infine, in rosso un eloquente: «Mai più». Entrambe le tifoserie sono state fin da subito contrarie a una ripresa e non si sono tirate indietro nel ribadirlo a poche ore dall'inizio del match. Lo sport sta cercando, nel suo piccolo, a ridare una sorta di normalità.

SHOW NERAZZURRO

Con l'Atalanta che non smette più di stupire: 6-2 al Brescia e secondo posto per almeno una notte, a sei punti dalla Juventus. A dimostrazione che la squadra di Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nonostante il turnover o nonostante Ilicic e Muriel in tribuna (tanta paura per una caduta nella quale ha rimediato un trauma cranico). Perché le risorse di questa Dea sono infinite e in Malinovskiy ha trovato un fuoriclasse che presto attirerà le attenzioni delle big d'Europa. Praticamente fa tutto l'ucraino: serve a Pasalic il gol del vantaggio e dopo il pari di Torregrossa (disattenzione di Caldara), gioisce per il gol del raddoppio di de Roon e firma lui stesso il tris con un tiro potente da fuori area. Fino al colpo di testa vincente di Zapata e ad altri due centri di Pasalic (di Spalek il secondo sigillo del Brescia). Segnale che questa Atalanta è una macchina perfetta. Forse avrà preso appunti anche il Psg, avversario nei quarti di Champions.

