BERGAMO Atalanta-Sassuolo di ieri sera non poteva essere una gara qualsiasi di ripartenza del campionato. In una città come Bergamo, flagellata dal Covid-19, stravolta, inondata di lutti e lacrime per settimane, il ritorno al calcio e ad un barlume di normalità, non poteva che avere significati più profondi. Nella Bergamo che prova a rialzarsi dopo essere stata a lungo in ginocchio, anche una partita dell'Atalanta può simbolicamente rappresentare la voglia di ripartire di un'intera popolazione. Bergamo è stata per giorni il simbolo della sofferenza. La sequenza interminabile e straziante dei camion dell'esercito che trasferivano le bare fuori dalla città è stato il fotogramma del dramma e ha fatto il giro del mondo. In questa terra ieri è tornato il calcio, come un segno di speranza. «Vogliamo regalare un po' di sorrisi alla nostra gente» aveva dichiarato Gasperini presentando il match. Atalanta-Sassuolo è una partita che va oltre la classifica e oltre i tre punti da strappare in chiave Champions. Anche se si consuma in un'atmosfera quasi surreale. Due ore prima del fischio d'inizio le vie che scorrono attorno allo stadio, normalmente invase da un brulicare di sciarpe e bandiere nerazzurre sono quasi deserte. Poi poco alla volta qualche tifoso arriva piazzandosi all'uscita del Gewiss Stadium: c'è chi cerca di carpire qualche segreto di campo sbirciando tra le fessure di cemento, uno in divisa nerazzurra canta magica Atalanta allontanandosi in bicicletta. Più ci avviciniamo alle 19,30 e più il cuore della città si svuota. Tutti casa incollati davanti alle Tv. A Bergamo, è risaputo, non si dice: «Vado allo stadio» bensì «vado all'Atalanta». Il legame di questa terra con la squadra è da sempre qualcosa di speciale e indissolubile. C'è anche uno striscione fuori dallo stadio affisso per l'occasione: «il calcio senza tifosi non è calcio», è la protesta del mondo ultrà (presente un drappello di una cinquantina o poco più), da subito contrario alla ripartenza dei campionati. C'è un pensiero e un incoraggiamento anche per Alex Zanardi: «Forza Alex, Mola Mia». Durante il match, in avvio, si sente anche qualche coro proveniente dall'esterno della Curva Nord. Ma dura soltanto qualche minuto. In campo, invece, il minuto di silenzio è da brividi, come la canzone di Roby Facchinetti Rinascerò, Rinascerai composta in piena tragedia, che viene lanciata a tutto volume nello stadio vuoto, regalando emozioni a fior di pelle. L'Atalanta in campo fa il suo, batte il Sassuolo nettamente ipotecando la vittoria già nel primo tempo e regala un sorriso alla sua città con un poker sontuoso. Mancava solo la spinta della sua Atalanta. Ora Bergamo può davvero provare a risorgere.

