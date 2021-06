Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOMERCATOL'esordio scintillante dell'Italia contro la Turchia ha acceso i riflettori del calciomercato sui talenti di Roberto Mancini. Uno in particolare ha brillato nella notte di venerdì scorso: Domenico Berardi che ha causato l'autorete di Demiral sbloccando la gara e indirizzandola in favore dell'Italia. Le big della Serie A e d'Europa non si sono di certo accorte ora del trequartista del Sassuolo, ma la sua prestazione all'Olimpico...