SEMIFINALIA Madrid il Real non convince nell'andata delle semifinali di Champions. Va sotto col Chelsea e viene salvato dal suo centravanti Benzema (1-1). Più Blues che Blancos. Gli inglesi giocano meglio e passano in vantaggio al 14' con Pulisic lanciato sul filo del fuorigioco: si libera di Courtois e deposita in fondo alla rete. Benzema, a dispetto del basso ritmo dei suoi, reagisce con determinazione: prima prende il palo con un sinistro...