BENEVENTO Se non è un capolavoro, poco ci manca. La prova di forza del Milan a Benevento è immensa. Non solo perché la squadra di Pippo Inzaghi in casa non perdeva dal 7 novembre (0-3 contro lo Spezia) ma perché questo successo con tanto di controsorpasso all'Inter, vittoriosa a San Siro qualche ora prima con il Crotone arriva con un uomo in meno dal 33' del primo tempo a causa dell'espulsione (dopo visione delle immagini al Var) di Tonali. Il cerchio si chiude se si sottolineano le assenze dello squalificato Theo Hernandez e degli infortunati Bennacer e Ibrahimovic.

È un Milan che non ha nessuna intenzione di fermarsi e di privarsi di un primato agognato da anni e meritato fino a questo momento. Stefano Pioli si conferma un condottiero con le idee ben precise, che dà tranquillità a una squadra rimasta in 10 contro 11 e alla fine il Diavolo lo ripaga con una vittoria. Adesso sono 27 i risultati utili consecutivi e sono 17 le partite di fila con almeno due gol segnati. Numeri importanti in questa corsa scudetto. Da parte sua, il Benevento crea tanto, ma in fase offensiva è sia sfortunato (palo di Insigne) sia sprecone (rigore fallito da Caprari).

ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO

Con molta probabilità resta, comunque, una delle miglior prestazioni stagionali dei ragazzi di Pippo Inzaghi. Ed è proprio per questo che il match si rivela essere la sintesi delle qualità di questo Milan. Gioca con spensieratezza, senza pressione, nonostante le assenze pesanti. Passa subito in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kessie, ma rischia quando Insigne, su sponda di Letizia, centra il palo. I rossoneri soffrono le iniziative del Benevento, ma il recupero di Kjaer è fondamentale.

Il danese è uno dei giocatori più importanti, abile nel dare sicurezza al reparto arretrato. È lui a spazzare qualche pericolo di troppo a farsi trovare sempre pronto. Nella ripresa chi si aspettava un crollo del Milan, resta deluso. Perché Calhanoglu intercetta un pallone, smarca Rebic, lancio per Rafael Leao, che si inventa un gol pazzesco. «Uno dei più belli della mia carriera», ammette il portoghese. «La strada per lo scudetto è lunga. Ora testa alla Juventus. La rispettiamo, ma vogliamo vincere».

SEGNALE ALLE RIVALI

Il merito del Benevento è quello di restare in partita fino alla fine. Sprecando con un colpo di tacco di Insigne e fallendo un rigore con Caprari. Il Milan fa muro davanti a Donnarumma e riparte centrando due pali con Calhanoglu e Kessie. Senza dare la sensazione di poter prendere gol. Ed è vincendo partite così che si dà un segnale alle dirette concorrenti. In primis, l'Inter. Che per qualche ora aveva assaporato la vetta della classifica. «Ci abbiamo messo il cuore», dice Pioli. «Non ci facciamo mettere pressione dai risultati delle avversarie. Tonali? L'ho abbracciato, era dispiaciuto per l'errore». Infine: «Lo spirito dei ragazzi è uno dei nostri segreti. Vinciamo le partite perché abbiamo qualità. Ora con la Juventus sarà una bella gara, ma non è decisiva».

