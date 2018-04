CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BENEVENTO Dopo il ko in Champions, la Juve ritrova la Joya in campionato allungando a +7 sul Napoli, in campo oggi. A Benevento la Signora sembra risentire del caldo e degli effetti della pesante sconfitta subita dal Real, in compenso ritrova il miglior Dybala che risolve la sfida del Vigorito con una tripletta, inframmezzata dalla doppietta di Diabaté che aveva messo in apprensione i tanti tifosi bianconeri arrivati nel Sannio. Il 2-4 finale è una punizione eccessiva per la squadra di De Zerbi, rimasta in partita fino a un quarto d'ora dal...