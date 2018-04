CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BENEVENTO-ATALANTA0-3BENEVENTO È quasi serie B per il Benevento che esce sonoramente sconfitto, per 3-0, dallo stadio «Ciro Vigorito», tra gli applausi dei suoi sostenitori. La resa delle «streghe» a un destino già scritto si consuma proprio al «Vigorito», contro l'Atalanta, in una partita senza storia, stravinta dalla squadra di Gasperini che ha sovrastato il Benevento dal punto di vista atletico e tecnico.De Zerbi sceglie un turnover che per molti appare inspiegabile: in panchina tutti i giocatori migliori, da Djuricic a Sandro, fino...