Benetton, un passo indietro Sconfitte anche le Zebre

PRO 14Il Liberty Stadium di Swansea rimane tabù per il Benetton, sconfitto dagli Ospreys per 27-10 nel quarto turno del Pro14. Treviso ha avuto un buon possesso, frutto di una buona conquista, soprattutto in rimessa laterale, con Steyn e Ruzza conquistatori di parecchi palloni, ma la conquista non è stata supportata dal mantenimento: infatti, il Benetton ha perduto parecchi palloni, alcuni in modo anche banale, senza contare che Rizzi ha fallito nei primi 8' di gioco due calci tutto sommato fattibili. Partita in equilibrio per oltre mezz'ora...