Benetton, un'altra beffa allo scadere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYUn'altra beffa. A 3' dalla chiusura di Bordeaux Begles-Connacht, il XV irlandese ha ribaltato il punteggio e ha raggiunto i quarti di finale. Per il Benetton un'altra terribile delusione. Dalla prima edizione di una coppa europea, nella stagione 95-96, il Benetton ci ha provato. Ha sfiorato l'ambito traguardo 4 volte, due nell'allora Heineken Cup, ora Champions Cup e altrettante in Challenge Cup, ma per un motivo o per un altro, anche per regolamenti assurdi e molte volte incapibili, non ha mai centrato il bersaglio. Ieri il Benetton...