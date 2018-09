Benetton, schiaffo gallese troppi placcaggi sbagliati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRO 14TREVISO Il Benetton sconfitto a Swansea, le Zebre battute a Newport. Le due franchigie italiane di Pro14 sono tornate a casa dalle rispettive sfide gallesi senza alcun punto conquistato. Non era mai successo in questo inizio di stagione. Un piccolo passo indietro e un'occasione perduta, per entrambe. Anche la classifica ha riportato le due franchigie nella posizione che ci avevano abituato in passato: Zebre al quinto posto nel girone A, Benetton al quarto nel girone B. In ogni caso, dal quarto turno ci si attendeva di più dalle...