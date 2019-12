BENETTON, RUGGITO NEL FANGO

RUGBY

Il Benetton ha vinto 13-8 il derby numero 17 con le Zebre. Treviso ha così ritrovato il successo in Pro14 che mancava dal 2 novembre, allungando la serie delle vittorie nel derby (13-4). Partita non bella, molto intensa e combattuta e in bilico fino alla fine, con una direzione arbitrale che ha lasciato perplessi. Mitrea ha arbitrato soprattutto Treviso, 3 cartellini gialli contro nessuno delle Zebre, prima punizione contro la franchigia federale solo dopo 28 minuti di gioco e di occasioni per fischiare prima ce ne sono state.

Il Benetton ha saputo comunque limitare i danni nei minuti (22 in totale) d'inferiorità numerica: 3-5 il parziale. Primo tempo molto tattico: su Parma nel pomeriggio è uscito il sole, però il campo in certi punti era al limite per la pioggia caduta in precedenza e in tale situazione logico poggiare tutto, o quasi, sul gioco al piede, con Hayward, Keatley e Duvenage migliori di Canna, Padovani e Violi. Nei primi 40' il Benetton si è soprattutto difeso, lasciando sfogare il XV emiliano che ha avuto quasi per intero l'egemonia del gioco, tuttavia ha dimostrato carenza di idee, non sapendo approfittare dell'uomo in più (giallo a Riccioni al 25') e ha avuto Violi in giornata negativa dalla piazzola: tre errori nei primi 40' e solo al quarto tentativo, allo scadere, il mediano delle Zebre ha schiodato il punteggio. Al cambio campo le squadre sono andate sul 3-0.

DISCIPLINA

Nella ripresa la partita ha assunto toni diversi, il Benetton ha preso di più l'iniziativa, ha migliorato la disciplina, anche perché ha avuto maggiore possesso e col suo punto di forza, il drive da touche, ha segnato la meta del sorpasso. Hayward è saltato per recuperare palla dopo una liberazione di Violi, toccato in aria da Nagle, è caduto a terra: cartellino per la seconda linea? Assolutamente no, solo un calcio di punizione perché, secondo Mitrea, è stato un problema di timing. Poco male, anche perché da lì è nata l'azione che porterà alla meta del Benetton che ha scelto di andare in touche, ha conquistato palla ed è stato fermato di nuovo fallosamente dalle Zebre; altro calcio, altra touche conquistata da Steyn, Faiva ha diretto il drive fino all'area di meta. Benetton avanti 7-3 dopo la trasformazione di Keatley.

LA SVOLTA

A quel punto Treviso ha preso decisamente in mano la partita e con Keatley (perfetto nei calci) ha allungato dopo metà ripresa (10-3). Le Zebre hanno però avuto una reazione d'orgoglio: il Benetton è rimasto di nuovo in 14 perché Halafihi ha commesso in avanti cercando l'intercetto con una sola mano. Emiliani in touche, conquista di Kearney e come contro Lione, il Benetton non è riuscito a difendere il drive avversario e le Zebre sono andate in meta con Manfredi (ex Benetton Under 18). Treviso ha però avuto la forza di non scomporsi, si è tuffato nuovamente in attacco. Con Keatley ha messo altri punti in cascina (13-8 al 74') e poi, soffrendo e giocando gli ultimi due minuti in 14 (giallo a Quaglio) ha portato a casa il derby.

Ennio Grosso

