Benetton, ritorno in Champions L'avventura parte da Dublino

RUGBYTREVISO Come in Pro14 anche in Champions Cup sarà il Leinster il primo avversario del Benetton. Oggi, sul terreno della RDS Arena, alle 16.15 italiane, arbitra il francese Brousset, diretta su Dazn, inizierà per il XV biancoverde una nuova avventura con il ritorno dei trevigiani nella più prestigiosa competizione europea per club. Per il Benetton subito un avversario di cartello, vincitore della coppa Europa 4 volte, nel 2009, 2011, 2012 e 2018 e appena 6 mesi fa approdato alla finale poi persa con i Saracens. Una sfida che sulla carta...