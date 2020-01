Benetton regge un'ora poi è solo Leinster: 18-0

TREVISO Nell'ultimo match della fase a gironi di Champions Cup a Monigo, il Benetton ha fatto tremare i vice Campioni d'Europa del Leinster per un'ora, poi in 6' il XV irlandese ha segnato 2 mete e scavato il solco imponendosi 18-0. Un risultato per certi aspetti bugiardo, col Benetton che avrebbe meritato almeno di segnare. In particolare nel primo tempo, chiuso 3-0 per i Dubliners, i locali hanno costretto il Leinster a commettere tanti errori e soprattutto tanti falli (ben 8 nei primi 30'). Treviso ha pressato, ma la difesa ospite è stata impeccabile e i tanti tentativi in attacco dei biancoverdi non hanno portato punti.

Nella ripresa il Leinster ha giocato più disciplinato e ha avuto più palloni da gestire: prima ha incrementato con un altro piazzato (6-0 al 53'), poi ha piazzato un uno-due mettendo la parola fine al match, due mete in soli 6' che hanno fissato il risultato sul 18-0. Gli irlandesi hanno poi cercato le due mete per il punto supplementare, che avrebbe permesso di eguagliare il Biarritz della stagione 2006/2007 che aveva chiuso la fase a gironi a 29 punti, ma si sono dovuti anche guardare dalle iniziative dei biancoverdi, i quali però non sono riusciti a schiodare lo zero dal tabellone. Si è giocato sotto una pioggia battente, ma su un terreno in buone condizioni.

Ennio Grosso

