Benetton, prove di difesa Colpo delle Zebre a Parigi

Tornano le coppe europee e per il Benetton il programma del quinto turno della Champions Cup prevede la trasferta di Northampton (alle 14 italiane, arbitra il francese Brousset, diretta su Dazn) contro un avversario ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Il Leinster, capolista del girone 1, è in fuga ed è imprendibile, tuttavia il XV inglese può puntare al passaggio del turno come una delle 3 migliori seconde classificate e per centrare questo traguardo dovrà vincere le ultime due sfide cercando di conquistare il maggior numero di punti. Per il Benetton (Benvenuti rientra al centro in coppia con Sgarbi), alle prese con 14 giocatori indisponibili, tra squalifiche e infortuni, il compito diventa ancor più arduo.

«Con Northampton e Leinster dice Marco Bortolami, tecnico della touche biancoverde saranno due incontri che serviranno per continuare a sviluppare l'atteggiamento positivo e vincente della squadra. Vogliamo dare il massimo, ci sarà del turnover ma la squadra sarà super competitiva e cercheremo di ottenere il massimo. Siamo estremamente motivati per affrontare queste due squadre che sembrano delle corazzate. Come tutte le squadre inglesi, Northampton è molto fisico, tuttavia quest'anno ha un gioco molto più espansivo rispetto alla tradizione anglosassone. Dovremo essere molto equilibrati, sicuramente più consistenti in difesa, perché se concedi qualcosa a questi avversari, ti castigano e non ti fanno regali. Dovremo lavorare molto di più sul nostro possesso e sarà un ulteriore banco di prova per i nostri avanti che sono consci di ciò ma anche pronti».

Nel frattempo in Challenge Cup a Parigi le Zebre hanno centrato un ottimo risultato ai danni dello Stade Français per 29-24; sonora sconfitta, invece, per Calvisano battuto in casa dal Pau 47-19. Infine a Napoli, l'Under 20 azzurra ha battuto i pari età della Francia 18-10 in una partita non ufficiale.

Ennio Grosso

