BENETTON, NATALE DA LEONI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYIl Benetton si è aggiudicato il primo derby stagionale con le Zebre al termine di una partita sofferta ma giocata con sagacia tattica e mettendo in mostra un'ottima difesa. Si sapeva che non sarebbe stata una sfida di spettacolo, come si sapeva che sarebbe stata una partita combattuta e dall'andamento del match non deve stupire neppure un finale da cuori forti, gli ultimi tre minuti con le squadre a fare a gara a chi sbaglia di più e a giocare con troppa frenesia. Sarebbe bastato continuare a tenere il pallone altri 20 secondi al...