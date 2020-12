RUGBY

(E.G.) Cambia la competizione e arriva la prima vittoria stagionale del Benetton che all'esordio in Challenge Cup vince a Parigi con lo Stade Français 44-20 (7 mete a 3), primo storico successo con i parigini, tra i club più blasonati d'Europa, attualmente quarto in Top 14. Un match che a parte alcuni tratti, ha visto i biancoverdi dominare la gara e punto di bonus offensivo conquistato dopo appena 24', grazie alle mete di Halafihi, Duvenage, Sarto e Hayward. Chiuso il primo tempo avanti 25-8, nella ripresa il Benetton ha controllato e incrementato grazie ad altre 3 mete di Allan, Ruzza e Sgarbi. Francesi non al massimo, ma trevigiani (con alcuni azzurri) in alcuni momenti superlativi. La Challenge Cup, alla quale partecipano anche le Zebre (oggi alle 14 con Bayonne), ha una nuova formula a causa del Covid, con 14 club, girone unico e torneo con 4 giornate per fase preliminare e altrettante per quella finale. Prime 8 classificate di Challenge Cup che affronteranno le 8 squadre di Champions Cup che non si sono qualificate per la fase finale, un po' come accade nel calcio, per dare vita alla fase finale. Doppio abbinamento francese per Benetton e Zebre: biancoverdi con Stade Français e Agen, ducali con Brive e Bayonne.

