RUGBY

Le Zebre si sono ripetute e battendo nuovamente il Benetton hanno lasciato ai Glasgow Warriors l'ultimo posto del girone e hanno avvicinato i Dragons. Per il Benetton si tratta dell'ennesimo tormento, la nona sconfitta in altrettante partite del Pro14 e appena un punto di bonus conquistato. Rispetto al match di Monigo della settimana scorsa, Treviso ha fatto vedere qualche progresso, ha avuto una maggiore conquista in touche, anche se ha giocato sempre al limite, è riuscito a contenere di più il drive delle Zebre, tuttavia in fatto di disciplina deve rivedere molte cose, anche se sotto questo aspetto bisogna considerare che ha subìto la fiscalità e la direzione di un Mitrea che ha dimostrato molta insicurezza, tant'è che fa riflettere il dato di 18 calci di punizione complessivi fischiati al Benetton contro 6 alle Zebre, ma soprattutto il 9-1 contro Treviso della sola ripresa.

PARTITA TATTICA

Partita molto tattica, fin troppo in certi momenti, frammentata, con continue interruzioni. Treviso è entrato in campo molto motivato, col piede di Garbisi ha trovato due volte il vantaggio (3-0 al 14' e 6-3 al 39'), però si è fatto sorprendere allo scadere del parziale, faticando a tenere il maul dei Ducali che hanno allargato il raggio d'azione e al secondo tentativo di sfondamento sono andati in meta con Biondelli. Primo tempo sull'8-6 per le Zebre. Nella ripresa si è visto qualcosa di meglio, le Zebre hanno dato la sensazione di voler chiudere subito il match, Canna ha aumentato il divario e poi, in superiorità numerica per il giallo ad Alongi, le Zebre hanno dominato una mischia a quasi metà campo, Palazzani ha dato il via all'offensiva e Mbandà l'ha finalizzata. Con un parziale di 13-0 in meno di un quarto d'ora di gioco, le Zebre hanno acquisito il massimo vantaggio, 16-6, tuttavia il Benetton si è piegato ma non spezzato e a metà ripresa ha trovato il suo momento migliore. Meyer è stato allontanato 10' per non aver chiuso un placcaggio e in superiorità numerica il Benetton ha segnato un parziale di 12-0 che ha ribaltato il match. Hayward ha suonato la carica, il Benetton è arrivato a ridosso della linea di meta dei Ducali, ha prima conquistato un calcio, poi una mischia e dopo un tentativo di sfondamento di Zanon, Halafihi ha lanciato Lucchesi per la prima meta. Due minuti dopo un'ingenuità di D'Onofrio nei 22 delle Zebre ha permesso al Benetton la replica: mischia ordinata, conquista e Lamaro in meta in terza fase. Trasformazione di Garbisi e Benetton sul +2 (18-16) a 15' dalla fine. Per le Zebre tutto da rifare, ma come successo a Monigo, Benetton indisciplinato, Mitrea ci ha messo del suo e l'ex Rizzi ha avuto la possibilità di due calci che hanno fissato il risultato sul 22-18.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

