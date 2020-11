PRO 14

TREVISO Un solo allenamento negli ultimi 10 giorni con la speranza di poter riprendere domani la preparazione in vista del match di sabato, a Treviso, contro il Munster nel quinto turno di Pro14. In casa Benetton piove sul bagnato: l'assenza di vittorie e la chiara necessità di dover giocare per riprendere confidenza con il ritmo partita, sono già dei problemi, ora, con la positività al Covid-19 di 3 giocatori biancoverdi che ha costretto il rinvio di Connacht-Benetton originariamente programmata per ieri a Galway e la conseguente sospensione degli allenamenti con isolamento per tutti, giocatori e staff, la situazione si è ancor più complicata.

Niente partita e niente allenamenti. Sarà l'esito del nuovo giro di tamponi da effettuarsi nella giornata odierna a giocatori e staff, a far sapere se la squadra potrà tornare ad allenarsi domani, o se bisognerà aspettare ancora. Nella migliore delle ipotesi, comunque, il Benetton avrà solamente 4 giorni per preparare la sfida con il Munster, sicuramente pochi visto lo spessore dell'avversario che è ben saldo al comando del girone B, proprio quello del Benetton, quindi una sfida diretta. Oltretutto dalla partita di venerdì 23 ottobre, in casa con gli Scarlets, la squadra trevigiana ha potuto allenarsi una sola volta, lunedì della scorsa settimana, prima di fermarsi appunto a causa della positività del primo atleta, seguita, due giorni più tardi, da quella di altri due giocatori biancoverdi. Atleti in isolamento casalingo, senza la possibilità di potersi allenare, o con possibilità limitatissime. Una situazione poco felice per la franchigia biancoverde che, nel caso di un ritorno in campo sabato con il Munster, si ritroverà nuovamente priva dei nazionali e con almeno sei-sette giocatori infortunati, oltre ai 3 positivi da Covid. Una situazione di assoluta emergenza.

STASERA LE ZEBRE

Ieri, intanto, si sono giocate due partite del quarto turno di Pro14, con il Munster che è andato a vincere a Newport contro i Dragons 28-16 (4-0), mentre a Llanelli l'Edimburgo ha battuto gli Scarlets 6-3 (4-1). Oggi, in campo le Zebre che affronteranno gli Ospreys a Parma (inizio alle 20.15 e diretta su Dazn), quindi Cardiff Blues-Ulster e Glasgow Warriors-Leinster. La partita Connacht-Benetton sarà quasi certamente recuperata agli inizi di gennaio.

