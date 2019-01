Benetton gara perfetta, ma il verdetto arriva oggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYNon è bastata una partita quasi perfetta per il passaggio del turno. Il Benetton ha strapazzato Grenoble vincendo in Francia 39-7, ma gli Harlequins hanno fatto altrettanto ad Agen, imponendosi 33-17 e in tarda serata il Northampton ha strapazzato il Timisoara. Bisognerà attendere le ultime partite di oggi, quindi, per sapere se Treviso riuscirà a entrare tra le 3 migliori seconde e approdare, prima volta in assoluto per una compagine italiana, ai quarti di finale di una rassegna continentale. La quinta vittoria consecutiva del...