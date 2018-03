BENETTON, EURO-VOLATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl primo successo di una squadra veneta in Sudafrica è arrivato dal Benetton che nel 18. turno del Pro14 ha sconfitto i Kings 36-35 al termine di un match che ha visto i trevigiani con una supremazia territoriale e un possesso di gran lunga superiori all'avversario, in vantaggio per tutta la durata (a parte 4') ma col serio rischio di perdere negli istanti finali. Cinque mete per parte, con Steyn a garantire un'ottima conquista in touche dalla quale sono nate due marcature, ma per il resto seri problemi a livello difensivo e anche in...