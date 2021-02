IL BILANCIO

CORTINA «Camminare in salita è allenante. La montagna lo insegna. Noi lo abbiamo vissuto con questi Mondiali: di sicuro non è stato un evento in discesa. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, contro tutte le disavventure e le avversità». Ieri pomeriggio Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, si è messo all'uscita dell'anfiteatro che ha accolto la cerimonia di chiusura dei Campionati del mondo di sci alpino e ha salutato tutti gli ospiti, che gli passavano davanti, da buon padrone di casa, raccogliendo moltissimi complimenti per l'esito della manifestazione. «In autunno eravamo esausti di queste proiezioni che cambiavano, con l'ipotesi di spostare il Mondiale al 2022; con le incertezze sulla presenza del pubblico, che infine non ha potuto partecipare; con problemi finanziari. Allora si poteva perdere morale, è stato il momento più difficile. Invece ho visto che c'era entusiasmo diffuso e la soluzione dei problemi l'abbiamo trovata tutti assieme. I nostri tecnici hanno dimostrato di avere una marcia in più: sono state risolte difficoltà che parevano insormontabili». Sul possibile suo coinvolgimento nel prossimo impegno di Cortina, nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, Benetton è chiaro: «Io mi accontento di scendere qui e di avere aiutato a fare questo primo passo. Sarebbe però un grave errore se tutta questa esperienza maturata, questo gruppo di persone competenti e volonterose, venissero sprecati. Questa cerimonia non segna la fine di un evento di successo, ma un nuovo inizio. Non è un addio, ma un arrivederci».

Il sindaco Gianpietro Ghedina ha guidato la comunità ampezzana in questa avventura: «È stata scritta una pagina importante della nostra storia. Siamo riusciti a dimostrare che, con un grande lavoro di squadra, si riescono a raggiungere obiettivi forse insperati».

NUOVO OBIETTIVO

Ora si guarda al 2026: «È già un anno che stiamo lavorando, con l'obiettivo delle Olimpiadi invernali MilanoCortina. Questo dei Mondiali è stato un esame, un passaggio verso l'evento maggiore. Abbiamo dimostrato a noi stessi, all'Italia, al mondo, che Cortina è concreta, ha spalle larghe. D'ora in poi il lavoro è tanto: bisogna mantenere un equilibrio di gruppo, puntare sul'obiettivo, e non perderci in personalismi e campanili». Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, è soddisfatto per l'organizzazione, meno per i risultati: «Gestire un evento del genere, con l'emergenza sanitaria, merita i complimenti per chi ha lavorato anni per questo successo importante. Sul piano sportivo, qualcosa in più ci aspettavamo. Era logico, perché avevamo fatto bene tutto l'inverno, in particolar modo con le ragazze. I maschi sono sempre stati in gara e questo ci soddisfa».

