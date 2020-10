RUGBY

TREVISO Quattordici azzurri da una parte, 16 verdi dall'altra. Benetton-Leinster, sfida del secondo turno di Pro14, in programma oggi a Treviso (stadio di Monigo, alle 18.15, arbitra il gallese Whitehouse, diretta su Dazn), è un anticipo di Irlanda-Italia, recupero del Sei Nazioni che si disputerà tra due settimane a Dublino. Nelle file irlandesi non c'è Sexton, ma dei 20 giocatori convocati da Andy Farrell per la ripresa delle sfide internazionali, tra campo e panchina ce ne sono ben 16 (da Larmour a Ringrose a Henshow e Healy). Le altre assenze sono quelle di Kelleher, Porter e dell'equiparato Van der Flier. Nel XV ben 14 i verdi d'Irlanda, per una squadra che messa così sembrerebbe imbattibile e le 20 vittorie consecutive inanellate in Pro14, bastano da sole a far capire di che portata sia questa franchigia, costruita per vincere, con una rosa che può annoverare due e forse anche tre formazioni di alto livello.

Il Benetton, comunque, non ha timori, spesso le sfide impossibili lo esaltano, come quella dell'anno scorso quando il Leinster arrivò di questi tempi a Treviso con le stesse credenziali di adesso e per poco non dovette tornarsene a Dublino con una sconfitta. Fu l'operato di Whitehouse arbitro figlio d'arte, riproposto a distanza di un anno per la stessa sfida nonostante le critiche ricevute a fare la differenza: all'inizio della ripresa sventolò il rosso in faccia a Tavuyara, decisione che ai più sembrò eccessiva e concesse una meta ai Dubliners viziata da un in avanti che solo il fischietto gallese non vide.

FIDUCIA A GARBISI

Nel Benetton poche le variazioni rispetto a Belfast: Crowley, infatti, sceglie la via della continuità, inserisce Pasquali per Riccioni, fermato da un problema muscolare, Morisi sostituisce Brex, anch'egli con qualche problema, quindi in seconda linea gli unici cambi tecnici, con la coppia sudafricana Herbst-Snyman per gli italiani Ruzza e Lazzaroni, in modo da dare maggior peso a un pack che dovrà rispondere alla forza fisica del Leinster, come l'Ulster squadra dal drive prorompente col quale solitamente fa sempre strada. Il tecnico biancoverde lascia a riposo gli azzurri Allan, Favretto, entrambi non al meglio, e Lazzaroni e conferma la linea giovane, con Garbisi in regia, Zanon al centro e il tallonatore Lucchesi in panca.

Ennio Grosso

