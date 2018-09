Benetton di carattere, in 14 fa tremare gli Scarlets

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYLa corsa del Benetton si è fermata a Llanelli, contro gli Scarlets, vincitori nel terzo turno del Pro14 per 38-29. Dal campo gallese, comunque, Treviso è uscito a testa altissima, ha tenuto in scacco gli Scarlets per tutta la durata del match, giocando per la vittoria fin quasi allo scadere nonostante sia stato costretto a restare dal 26' del primo tempo senza Irnè Herbst, allontanato definitivamente per aver tentato di colpire con l'avambraccio la testa del pilone gallese Samson Lee e per una decina di minuti ha giocato anche in 13...