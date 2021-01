RUGBY

TREVISO Il ciclo è finito. Il Benetton Treviso, ancora a zero vittorie dopo 9 turni di Pro14, ha deciso una svolta radicale. Con una nota ufficiale ha annunciato che chiuderà con un anno di anticipo il rapporto con il tecnico neozelandese Kieran Crowley. A giugno, dunque, sarà addio. Il presidente dei Leoni, Amerino Zatta, ringrazia l'ex All Blacks «che ci ha consentito di crescere e vivere emozioni importanti come il raggiungimento delle Final Series di Pro14». Crowley si è detto «ovviamente deluso dalla decisione del club, ma rispetto la scelta di voler andare in una direzione diversa». «Con Crowley abbiamo raggiunto i migliori risultati sportivi di sempre ma siamo giunti alla fine di un ciclo, ed è naturale fare una serie di valutazioni e prendere delle decisioni» ha spiegato il ds Antonio Pavanello. «Resta una seconda parte di stagione da affrontare - ha ammonito - lavorando in maniera professionale per ottenere risultati migliori».

Intanto sul fronte Sei Nazioni-Covid, ieri il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu ha assicurato che la Francia potrà almeno disputare la partita d'esordio con l'Italia il 6 febbraio a Roma. Per autorizzare le trasferte in Irlanda e Inghilterra il governo francese chiede, invece, garanzie sui protocolli sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA