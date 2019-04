Benetton, contro le Zebre ultima chiamata per conquistare i quarti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'ultimo turno del Pro14 proporrà il terzo derby della stagione Zebre-Benetton, in programma oggi a Parma (stadio Lanfranchi, alle 18, arbitra l'irlandese Andrew Brace, diretta streaming su DAZN). Se le Zebre da stasera saranno in vacanza, per il Benetton potrebbe profilarsi la grande occasione di approdare, prima volta in assoluto, ai quarti di finale della rassegna. Per essere certa di raggiungere l'obiettivo, la squadra trevigiana dovrà vincere il derby odierno, numero 16 nella storia delle due squadre (11-4 per Treviso, il computo),...