Benetton beffato da una punizione allo scadere

RUGBYUn piazzato di Dan Jones nel recupero ha negato al Benetton un pareggio che i trevigiani avrebbero meritato. L'apertura gallese ha fissato sul 20-17 il punteggio a favore degli Scarlets, diretti concorrenti del Benetton nel girone B, quando il tempo era scaduto da un paio di minuti, pertanto solo un punto di bonus per i biancoverdi. Peccato, perché nella giornata del ritorno in campo con la maglia biancoverde di Nasi Manu (ottima prova, con molti recuperi e tanti turn over), Treviso ha condotto una gara accorta, giocando bene in difesa,...