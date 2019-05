BENETTON, BATTAGLIA AEREA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYLa partita più difficile ma anche la più semplice. Il Benetton si gioca in gara secca l'accesso alle semifinali di Pro14 nella bolgia di Limerick, lo stadio più caldo e difficile d'Irlanda e non solo. Uno degli ultimi tabù dei trevigiani, che su quel sacro prato non sono ancora riusciti a vincere (gli altri terreni inviolati sono quelli di Swansea e Cardiff). Di fronte ha la corazzata Munster, tre volte vincitrice del titolo e due campione d'Europa. Non c'è molto da aggiungere sulla forza di questa squadra famosa per il carattere, la...