BENETTON, BALZO TRA I GRANDI

RUGBYTREVISO Un Benetton immenso ha trovato nella calza della Befana la quarta vittoria di seguito in Pro14, dopo quella in Sudafrica contro i Kings e la doppietta con le Zebre ed è volato ancora più in alto in classifica. Approfittando della sconfitta dell'Ulster a Dublino, i Leoni sono saliti al secondo posto del girone B, posizione che prima di adesso non avevano mai occupato. Dopo oltre 7 anni il Benetton è tornato a farsi pungente nei confronti del Glasgow, leader del gruppo A: era dal settembre 2011, infatti, che non batteva il XV...