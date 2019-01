Benetton, appuntamento con la storia a Grenoble

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl traguardo della prima storica qualificazione di un'italiana ai quarti di finale di una coppa europea potrebbe essere raggiunto stasera a Grenoble.Il Benetton ci prova. In quasi 25 anni di partecipazione alle coppe continentali, il club biancoverde ha sfiorato 4 volte l'obiettivo, due in Champions Cup, altrettante in Challenge Cup e oggi, sul terreno dello Stade des Alpes di Grenoble, alle 19.45, arbitra l'inglese Ridley, diretta streaming su Dazn, dovrà innanzitutto vincere e poi sperare negli altri risultati. Sperare che gli...