Benetton, altra beffa nei minuti di recupero

RUGBYUn'altra sconfitta nel recupero, un'altra delusione per squadra, staff, dirigenza ma soprattutto per il pubblico che ha risposto alle critiche del presidente Zatta. Non uno stadio gremito ma in oltre 4.000 sono accorsi a Monigo, 3-400 persone in più della sfida del sabato precedente che aveva portato allo sfogo del numero uno del Benetton. I biancoverdi hanno perso col Cardiff 28-31, facendo vedere i soliti problemi e ancora una volta una sconfitta nonostante le 4 mete realizzate (Riccioni, e Tavuyara nel primo tempo, Ioane e Zani nella...