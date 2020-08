TREVISO Venerdì riprenderà il Pro14 con le ultime due giornate della fase regolare prima del via ai playoff. A tenere a battesimo la ripresa stagionale sarà il derby italiano Benetton-Zebre che, di fatto, aprirà queste due tornate e domenica 30 agosto le richiuderà. Un doppio derby che avrà valore solo per il prestigio e per più di qualcuno di giocarsi una chance in chiave azzurra visti i tanti impegni autunnali. Benetton e Zebre, infatti, non hanno più possibilità di accedere ai playoff, troppo lontani i primi due posti dei rispettivi gironi e sono già fuori dalla corsa Champions Cup. Chiaro che il derby è sempre il derby e l'imperativo è portare a casa la vittoria ma saranno due sfide con molte incognite, anche perché entrambe non hanno potuto giocare amichevoli. Una doppia sfida che vedrà anche alcune illustri assenze, con il Benetton che al momento sembra avere i maggiori problemi, in particolare in prima linea. Per venerdì, Crowley dovrà fare la conta dei piloni rimasti: Alongi, Ferrari e Pasquali a destra, Traore ed eventualmente Nemer il giocatore italo-argentino arrivato a Casale sul Sile a gennaio e che potrebbe essere annunciato in settimana a sinistra. Certamente fuori Appiah (distacco del muscolo pettorale), Drudi e Zani (entrambi alle prese con la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e stagione compromessa), mentre Quaglio (schiena), Riccioni (ginocchio), Faiva (tendinite), non sono al meglio, così come Esposito che accusa uno stiramento ed Herbst che è rientrato in Italia da poco e non è al massimo della forma. In casa Zebre unico assente certo il capitano Castello, operato alla caviglia, ma potrebbe essere al rientro il tallonatore Manfredi (ex Benetton Under 18), mentre l'irlandese Nagle, il samoano Laloifi e il neozelandese Renton si sono aggregati al gruppo bianconero solo da poco.

Ennio Grosso

