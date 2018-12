Benetton all'assalto degli Harlequins Capelli a zero per il compagno malato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Tornano le coppe europee e in prospettiva il Benetton si gioca moltissimo. Oggi, sul terreno dello stadio di Monigo (alle 15, arbitra il gallese Dan Jones, diretta streaming su Dazn), nel terzo turno della Challenge Cup, Treviso ospita gli Harlequins: di fronte, quindi, le due più serie candidate all'approdo ai quarti di finale della Poule 5, risultato che in precedenza il Benetton ha solamente sfiorato. Sarà una giornata ricca di significati, con i giocatori e lo staff biancoverde che scenderanno in campo con i capelli tagliati...