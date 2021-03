Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBY PRO14TREVISO Sedicesimo e ultimo turno della regular season del Pro14. Poi, solo recuperi, con il Benetton che giocherà il 27 marzo a Glasgow, mentre la sfida di Edimburgo potrebbe anche non essere disputata nel caso diventi ininfluente per gli scozzesi, i quali domenica giocheranno a Cardiff quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il quarto posto del girone B e quindi la possibilità di accedere alla Champions Cup. Due sfide,...