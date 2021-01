RUGBY

(a.li.) È il giorno del riscatto per il Benetton. Per ora ha sconfitto il Covid: superati i 4 casi che avevano portato al rinvio del primo derby con le Zebre. Ora ai Leoni non resta che sfatare il tabù della vittoria oggi pomeriggio (ore 14 su Dazn) al Lanfranchi di Parma. Crowley alla luce della sconfitta di Monigo chiede un approccio più fisico. La lista degli indisponibili è ancora lunga, rientrano però Lamaro, cui saranno affidate la maglia di numero 8 e la fascia di capitano, e Zanon primo centro al posto di Benvenuti. All'apertura Garbisi, sabato scorso in campo nella ripresa, partirà invece dall'inizio a fianco del confermato Braley. In mischia Negri e Favretto titolari, si rivede Halafihi (panchina).

Le Zebre cercano un bis che avrebbe il sapore di un ribaltone nelle gerarchie del rugby italiano. Bradley fa 4 cambi: nel quindici entrano l'estremo Biondelli, l'ala D'Onofrio, il flanker Meyer e il seconda linea Kearney. Arbitra Mitrea. Intanto per i raduni azzurri di Parma (il 13 gennaio) e Treviso (il 20) tra convocati il mediano di mischia Casilio, Ruzza, Brex, Pettinelli. Invitato, nonostante il grave infortunio, il tallonatore Faiva in vista dell'equiparazione.

