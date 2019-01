Benatia in partenza, la Juventus si riprende Caceres

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOROMA Dalla panchina della Lazio, club che non lo ha praticamente mai utilizzato, a quella della Juventus.È la traiettoria di Caceres, difensore che torna in bianconero per tappare il buco che nella rosa dei campioni d'Italia si aprirà per l'addio di Benatia. Il marocchino è infatti irremovibile e vuole andarsene già da ora, accettando la ricca offerta che gli è arrivata dal Qatar, dall'Al Duhail. Prenderà il suo posto l'uruguayano che percepirà 600mila euro per un contratto di sei mesi. In estate la Juve valuterà invece se...