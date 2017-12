Belotti, altro crac al ginocchio. Titolo d'inverno: occasione Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.zag.) Altro crac ad un ginocchio, per Andrea Belotti. Il centravanti del Toro si è fatto male ieri, in allenamento al Filadelfia. Movimento innaturale e lacrime, quasi 3 mesi dopo lo stop costato lo scadimento di forma che ha inciso sull'uscita dell'Italia dal mondiale, contro la Svezia. La distorsione al ginocchio destro gli farà saltare la gara di sabato con il Genoa e il quarto di coppa Italia di mercoledì 3 gennaio con la Juve: in autunno il Gallo perse un mese, stavolta la sensazione è che ne servano quasi due, per recuperare....