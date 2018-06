BELGIO SHOW CINQUE AVVISI AI NAVIGANTI `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EXPLOITMOSCA Il Belgio è così bello, così forte, così in forma che ha potuto dedicare gli ultimi venti minuti della partita a un'opera di bene: cercare di fare segnare almeno un gol a Batshuayi, il centravanti di riserva, uno che di altre occasioni nel corso del Mondiale ne avrà pochine, se la caviglia di Lukaku, ieri sera gonfia in modo abbastanza preoccupante, tornerà in condizioni accettabili. Cinque volte i compagni hanno messo davanti al portiere l'attaccante del Chelsea che non piace a Conte (a gennaio per giocare ha dovuto...