SFIDA INTENSAROVEREDO Bel colpo per la Virtus Roveredo che batte di misura (1-0) il Vallenoncello e sale a quota 21 punti in classifica e resta in scia ad un solo punto dalla capolista Azzanese che comanda il campionato di Prima Categoria girone A. Pesante da digerire invece la sconfitta per gli ospiti consapevoli di aver disputato una buona gara giocata per 75 minuti in inferiorità numerica e decisa come spesso accade nel calcio da un...