Beffa per i tifosi interisti: rimborso con un voucher per vedere i cugini

MILANO (c. rep.) La sosta del campionato sta creando problemi al Milan, tra le vicissitudini cinesi del suo presidente e la grana derby. Dopo i dissidi sorti sulla data del recupero, si è aperto un altro fronte polemico con l'Inter sulla questione dei biglietti. La data del 4 aprile stabilita dalla Lega ha scontentato i vertici rossoneri (che avevano proposto come alternative il 25 aprile e il 1° maggio, entrambe bocciate dai nerazzurri) soprattutto per l'orario: le 18.30, per evitare la concomitanza con le gare di Champions come imposto...